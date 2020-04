Recenzja gry: „Doom Eternal”

Jest coś w tej grze z elegancji i harmonii tańca.

Sentymentalny powrót do przeszłości, gdy dominowały gry – nomen omen – „doomopodobne”, polegające na nieustannym strzelaniu do niezliczonych wrogów. „Doom Eternal” jest fabularną kontynuacją „Dooma” z 2016 r., w którym walczyliśmy na Marsie z inwazją piekielnych demonów. Tym razem polem bitwy jest przede wszystkim Ziemia. Koncepcyjnie to jednak spadkobierca pierwszego „Dooma” (1993 r.).

