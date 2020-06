Recenzja gry: „Help Will Come Tomorrow”

Musimy nauczyć się tolerować wzajemnie i współpracować – albo nigdy nie opuścimy Syberii.

Być może to wzbierające niepokoje przy coraz ostrzejszych podziałach społecznych, zupełnie jak sto lat temu, gdy w powietrzu czuć już było burzę, sprawiają, że Syberia – mająca w polskiej pamięci miejsce szczególne – powraca jako temat. Pierwsza gra małego, zaledwie czteroosobowego studia Arclight Creations z Warszawy rzuca nas w środek syberyjskiej tajgi zimą roku 1917. Z katastrofy pociągu, wykolejonego podłożonym pod tory dynamitem, i z dalszej rzezi pasażerów, ocalała garstka.

Help Will Come Tomorrow, Arclight Creations, Klabater, Windows, PlayStation 4, Xbox One, Switch