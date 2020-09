Recenzja gry: „Captain Tsubasa: Rise of New Champions”

Rzecz polega głównie na rozgrywaniu meczy.

Yōichi Takahashi zaczął rysować komiksy z Tsubasą Ōzora – japońskim chłopcem, który żyje futbolem i chce zostać światowej klasy piłkarzem – już w 1981 r. Światowy szał na mangę z Tsubasą (sprzedano 80 mln komiksów) ominął Polskę, ale zrealizowany na tej podstawie serial anime cieszył się u nas olbrzymią popularnością. „Captain Tsubasa: Raise of New Champions” to zapewne duża atrakcja dla każdego, kto darzy tę postać sentymentem.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Tamsoft/Bandai Namco Ent., Cenega, PlayStation 4, Windows, Switch