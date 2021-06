Kosmosie, drżyj!

Gry z cyklu „Ratchet & Clank” zwykło się komplementować porównaniem do animacji Pixara. Dla „R&C: Rift Apart” te ramy są już za ciasne. Dożyliśmy czasów, gdy to gra wideo jest punktem odniesienia – oby filmy Pixara wyglądały równie imponująco! Najnowsza produkcja kalifornijskiego studia Insomniac Games to pokaz talentu grafików oraz programistów.

Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac Games, Sony IE, PlayStation 5