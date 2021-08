Recenzja gry: „Chernobylite”

Koloryt całej grze nadaje właściwy lokalnej kulturze liryzm złamany nostalgią.

Kolejna udana gra gliwickiego studia The Farm 51, nominowanego do Paszportów POLITYKI za „Get Even” (2017 r.). Tak jak w popularnej serii gier „S.T.A.L.K.E.R”, która z kolei temat przewodni zaczerpnęła z powieści braci Strugackich „Piknik na skraju drogi”, trafiamy do opustoszałej strefy wokół elektrowni atomowej w Czarnobylu, gdzie dochodzi do trudnych do wytłumaczenia przez naukę zjawisk. Bohater, fizyk, przybywa tu zwabiony wizjami ukochanej, zaginionej 30 lat temu, tuż przed katastrofą.

Chernobylite, The Farm 51, All in! Games, PS4, Windows