Recenzja gry: „The Forgotten City”

Bohater, wkraczając w portal, przenosi się dwa tysiące lat wstecz, pół roku po spaleniu przez Nerona Rzymu.

To niezwykłe i krzepiące, że tak udana produkcja jest owocem fanowskiej przeróbki innej, komercyjnej gry. Najpierw australijscy pasjonaci stworzyli mod klasycznej gry „The Eldest Scrolls V: Skyrim” (2011 r.), za co zyskali uznanie odbiorców i krytyków. „The Forgotten City” to doszlifowana wersja tej przygody – skonstruowanej pomysłowo i zgrabnie napisanej. Protagonista, z czasów nam współczesnych, odkrywa ruiny pradawnego rzymskiego miasta, a w nich złote statuy mieszkańców, zastygłych w różnych pozach.

