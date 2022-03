Recenzja gry: „Elden Ring”

Jednym z najwspanialszych przeżyć, jakich można doświadczyć w grach wideo, jest poczucie obezwładnienia światem. Jego ogromem, rozmachem wizji twórców, oryginalnością.

Jednym z najwspanialszych przeżyć, jakich można doświadczyć w grach wideo, jest poczucie obezwładnienia światem. Jego ogromem, rozmachem wizji twórców, oryginalnością. Gry japońskiego studia FromSoftware („Demon’s Souls”, seria „Dark Souls”, „Bloodborne”) zawsze były portalami do innych wymiarów, ale nigdy nie zbliżyły się nawet do skali, w jakiej zbudowany został świat „Elden Ring” – po raz pierwszy w historii FromSoftware pozwalający na swobodną eksplorację. Poza tym to – na szczęście – nadal soulsy.

