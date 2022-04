Recenzja gry: „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga”

Solidny średni poziom gier z serii Lego.

Gry wideo, dążące zwykle do mimikry rzeczywistości, w przypadku produkcji na licencji Lego kreują światy z klocków, które mogą imitować świat namacalny zaledwie zgrzebnie, na planie idei. To odwrócenie porządku rzeczy, a jednak się sprawdza – po te gry sięgają nie tylko miłośnicy duńskich zestawów konstrukcyjnych. „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga” cechuje rozmach: to adaptacja dziewięciu klasycznych filmów sagi „Gwiezdnych wojen”.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Traveller’s Tales/TT Games, Cenega, PS5, PS4, Windows, XSX, XOne, Switch