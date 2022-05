Recenzja gry: „Songs of Conquest”

Kolejna próba stworzenia strategii turowej na miarę pierwszych gier z serii „Heroes of Might & Magic” sprzed ćwierćwiecza.

Kolejna próba stworzenia strategii turowej na miarę pierwszych gier z serii „Heroes of Might & Magic” sprzed ćwierćwiecza. Powiedzieć, że „Songs of Conquest” jest efektem „głębokiej inspiracji”, byłoby uprzejmością. Ale czy oburzamy się dziś na Bacha, że adaptował kompozycje Vivaldiego i podpisywał własnym nazwiskiem? Piękno i urok arcydzieł nieodżałowanego studia New World Computing są ponadczasowe, łatwo wybaczyć Szwedom z Lavapotion, że im ulegli.

