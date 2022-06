Recenzja gry: „Best Month Ever!”

Magiczny rok ’69 – czas lądowania na Księżycu i Lata Miłości – wydawał się początkiem nowej epoki.

Magiczny rok ’69 – czas lądowania na Księżycu i Lata Miłości – wydawał się początkiem nowej epoki. Dla kelnerki i byłej striptizerki Louise oznaczał koniec wszystkiego. Śmiertelnie chora, wyrusza kabrioletem w drogę ze swym ośmioletnim synem Mitchem, by znaleźć mu nowy dom. A w gestii odbiorcy leży wybór opcji dialogowych lub zachowań, które przesądzają o przyszłości chłopca. „Najlepszy miesiąc życia!” czerpie garściami z klasyki opowieści drogi. Imię bohaterki to tylko jedno z nawiązań do „Thelmy&Louise”, widać wpływy „Life is Strange”.

Best Month Ever!, Studio Tworzenia Gier Warszawskiej Szkoły Filmowej, Klabater, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Switch