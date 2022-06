Recenzja gry: „Diablo Immortal”

Blizzard po latach znów zaprasza do świata „Diablo”, by tradycyjnie stawić czoło inwazji hord demonicznego zła.

Blizzard po latach znów zaprasza do świata „Diablo”, by tradycyjnie stawić czoło inwazji hord demonicznego zła. Największy przebój ostatnich dni, darmowa gra „Diablo Immortal” zbiera skrajne opinie, i wszyscy mają rację. Tak, to jedna z najlepszych w historii gier akcji na smartfony. Tak, wersja na komputery, będąc jedynie adaptacją rozgrywki zaprojektowanej z myślą o małych ekranach dotykowych, cierpi na liczne słabości – w tym gatunku o wiele lepszym wyborem jest choćby, również bezpłatna, „Path of Exile”.

