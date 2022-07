Recenzja gry: „The Hook 2”

Gra kosztuje mniej niż ciastko w kawiarni. Błędem byłoby ją przeoczyć.

Maciej Targoni tworzy gry od 2012 r., z myślą o użytkownikach nie tylko komputerów i tabletów, ale i smartfonów. Warto to podkreślić, bo nie jest łatwo stworzyć grę, w którą gra się równie komfortowo na dużym ekranie, jak i na urządzeniach kieszonkowych. Targoni to potrafi. „The Hook 2” to jego kolejna udana logiczna łamigłówka. Przypomina bierki. Przedstawiony konstrukt graficzny trzeba rozmontować, krok po kroku usuwając poszczególne elementy.

The Hook 2, Rainbow Train, Windows, Android, Apple