Recenzja gry: „Of Bird and Cage”

Gdyby to miała być praca zaliczeniowa na pierwszym roku studiów projektowania gier wideo, niezbędne byłoby podejście do egzaminu w kolejnym terminie.

„Of Bird and Cage” to pierwszy w historii album muzyczny wydany jako hybryda z grą wideo. Wkład twórczy wnoszą muzycy znani z m.in. takich zespołów metalowych, jak King Diamond, Guns N’ Roses, Therion, Epica czy Within Temptation. Poszczególne piosenki ilustrują epizody opowieści o 25-letniej kelnerce z tragicznym dzieciństwem i adresem w przyczepie kempingowej.

