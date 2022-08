Recenzja gry: „South of the Circle”

Minimalistyczne, konturowe kadry w pastelowej tonacji dobrze służą narracji, bywając wartością samą w sobie.

Wczesne lata 60., Antarktyda. Po katastrofie awionetki Peter, klimatolog z uniwersytetu w Cambridge przedziera się przez śnieżne pustkowie, szukając pomocy. Jego gehennę przeplatają retrospekcje. Wspomina wybory, których dokonał na drodze kariery naukowej i w życiu osobistym. Swą miłość do Clary w nieprzyjaznych zimnowojennych realiach, kiedy to polowano na sowieckich agentów także na uczelniach, każdego podejrzewając o podatność na ukąszenie komunizmem.

South of the Circle, State of Play, 11bit studios, GOG.com, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch