Recenzja gry: „Hard West 2”

Chyba szykuje się nowy klasyk. Howgh.

To nie był dobry pomysł, by napaść na pociąg ze złotem, mimo ostrzeżenia, że strzegą go upiory. Jeszcze gorszym pomysłem było zagranie z diabłem w pokera o własne dusze. Świetnym pomysłem było za to powierzenie stworzenia kontynuacji „Hard West” (2015 r.) polskiemu studiu Ice Code Games. Perypetie gangu Gina Cartera na nie tyle Dzikim, ile Dziwnym Zachodzie to solidnie wykonana taktyczna gra turowa w zabawnej, pastiszowej scenografii.

Hard West 2, Ice Code Games, GOG.com, Windows