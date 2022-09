Recenzja gry: „The Last of Us: Part I”

Napisana i wyreżyserowana przez Neila Druckmanna „The Last of Us”, najważniejsza gra wideo 2013 r. i jedno z najwybitniejszych osiągnięć w historii interaktywnego medium, doczekała się gruntownej renowacji.

Napisana i wyreżyserowana przez Neila Druckmanna „The Last of Us”, najważniejsza gra wideo 2013 r. i jedno z najwybitniejszych osiągnięć w historii interaktywnego medium, doczekała się gruntownej renowacji. Graficy namalowali ją na nowo. To wciąż ten sam świat postapokaliptycznej Ameryki, ta sama, inspirowana „Drogą” Cormaca McCarthy’ego przejmująca opowieść o odysei mężczyzny i dziewczynki, którą z czasem zaczyna traktować jak córkę, o klęsce człowieczeństwa i próbie odkupienia, ale od pierwowzoru różni się więcej niż detalami i wyższą rozdzielczością obrazu. Moc obliczeniowa konsoli PlayStation 3, z dzisiejszej perspektywy mizerna, nie pozwalała grafikom dekadę temu na wiele.

The Last of Us: Part I, Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment, PlayStation 5, Windows