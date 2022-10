Recenzja gry: „Return to Monkey Island”

Wielbiciele kanonicznych, pierwszych przygód z serii będą wniebowzięci.

Ron Gilbert to jeden z najbardziej błyskotliwych, postrzelonych i dowcipnych twórców w historii gier wideo, czemu dał dowód m.in. jako autor dwóch pierwszych przygód safandułowatego pirata Guybrusha Threepwooda: „The Secret of Monkey Island” (1990 r.) i „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge” (1990 r.). Kolejne części powstawały bez jego udziału, aż do teraz. „Return to Monkey Island” to dowód, że Gilbert jest wciąż w formie i trzyma stały kurs – to ponownie pastisz pirackiej przygody, bazujący na dowcipach sytuacyjnych, purnonsensie i zabawie słowem. Znów jesteśmy na Karaibach w czasach, gdy rządzili nimi korsarze i piraci.

Return to Monkey Island, Terrible Toybox, Devolver Digital, Windows, macOS, Switch