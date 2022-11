Recenzja gry: „Call of Duty: Modern Warfare II”

Wciąż ta sama, zręcznie wyreżyserowana przygoda.

Większość nabywców gier z serii „Call of Duty” kupuje je z myślą o zespołowych potyczkach przez internet, jednak rozgrywka w trybie fabularnym też bywa godna uwagi. Wydana w 2009 r. „Call of Duty: Modern Warfare II”, opowieść o pościgu żołnierzy sił specjalnych za powiązanym z Iranem terrorystą, zapadała w pamięć dzięki prowokującym do refleksji epizodom. Podczas szturmowania domu, w którym oprócz uzbrojonych wrogów znajdowali się cywile, można było się przekonać, jak łatwo w ferworze walki o śmiertelną pomyłkę.

Call of Duty: Modern Warfare II, Infinity Ward, Activision, Windows PlayStation 5, PS4, Xbox One, Series X/S