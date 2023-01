Recenzja gry: „Pentiment”

Postaci mówią słowem pisanym, kaligrafia różni się zależnie od klasy społecznej. Fascynująca lektura.

Rok 1518, Alpy Bawarskie. Adreas Maler, czeladnik w skryptorium benedyktyńskiego opactwa, z benedyktyńską cierpliwością przepisuje manuskrypty, zdobiąc je barwnymi iluminacjami. Gdy popełnione zostanie morderstwo, rozpocznie śledztwo, by oczyścić z zarzutów przyjaciela. Nawiązanie do „Imienia róży” Eco to tylko jeden z licznych tropów kulturowych (jedna ze scen parafrazuje „Statek głupców” Boscha w drzeworytowej interpretacji Dürera), kryminalna intryga jest dla autora Josha Sawyera pretekstowym zawiązaniem opowieści rozpisanej na dekady.

Pentiment, Obsidian, Windows, Xbox Series X/S, Xbox One