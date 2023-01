Recenzja gry: „High on Life”

Nie jest pewne, czy kosmos to przetrwa.

Według jednego z twórców „High on Life” to „Blade Runner” skrzyżowany z „Muppetami”. Przebijam: to „Autostopem przez galaktykę” plus „Rick i Morty” (grę wymyślił twórca tego sitcomu Justin Roiland), w uroczo bezczelnej brawurze stand-upów Olki Szczęśniak. Prześmieszny pastisz gier akcji, o ile ktoś potrafi docenić humor czarny, absurdalny i niezbyt grzeczny, z lekka zmelanżowany z obsceną. Kosmiczny kartel narkotykowy najeżdża Ziemię, by przejąć towar, czyli nas – skonsumowane ludziaki trzepią lepiej niż LSD.

High on Life, Squanch Games, Windows, Xbox Series X/S, Xbox One