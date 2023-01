Recenzja gry: „Persona 4 Golden”

Dla wielu obecna, unowocześniona wersja japońskiego klasyka „Persona 4” (2008 r.), wydana wreszcie na platformy Microsoftu, to pierwsza okazja, by zanurzyć się w świecie tej niezwykłej przygody, wspaniale animowanej przez Shigenori Soejimę.

Dla wielu obecna, unowocześniona wersja japońskiego klasyka „Persona 4” (2008 r.), wydana wreszcie na platformy Microsoftu, to pierwsza okazja, by zanurzyć się w świecie tej niezwykłej przygody, wspaniale animowanej przez Shigenori Soejimę. W małym, dotąd spokojnym miasteczku pod górą Fudżi dochodzi do tajemniczych morderstw. Przybyły z metropolii uczeń szkoły średniej wraz z przyjaciółmi rusza tropem zabójcy. Miejscowi wierzą, że wpatrując się w deszczową noc o północy w telewizor, można kogoś w nim dostrzec – czy to zagrożenie, czy szansa na rozwikłanie tajemnicy?

