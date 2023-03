Recenzja gry: „Dziedzictwo Hogwartu”

„Dziedzictwo Hogwartu” to klasyczna przygoda heroiczna o nadzwyczajnym samotnym śmiałku pokonującym zło.

Schyłek wieku XIX. Do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie przybywa nowy uczeń – lub uczennica, możemy swobodnie wybrać płeć oraz zaimki, to pierwszy ukłon w stronę LGBT+. Kolejnym jest postać transseksualnej barmanki, i choć po raz pierwszy w grze wideo tak mocno postawiono tu akcent, część środowisk LGBT+ nawoływała do zbojkotowania „Dziedzictwa Hogwartu”, aby pieniądze ze sprzedaży nie trafiły do nielubianej w tym gronie J.K. Rowling.

Nowy uczeń widzi niewidoczne dla innych ślady potężnej starożytnej magii i ma potencjał, by nią władać. Magią tą chcą też zawładnąć siły zła. „Dziedzictwo Hogwartu” robi świetne pierwsze wrażenie. Widowiskowa jazda wagonikiem przez podziemne czeluście Banku Gringotta to jest fenomenalnie filmowa sekwencja, ale i tak blednie wobec Hogwartu.

Dziedzictwo Hogwartu, Avalanche Soft., Warner Bros. Games, Cenega, PS5, PS4, Windows, Xbox Series X/S, One