Recenzja gry: „Sons of the Forest”

Adrenalina, walka z czasem, tajemnice, groza, ekscytacje – ta gra ma to wszystko, warto spróbować.

Unikamy recenzowania gier nieskończonych, sprzedawanych przedpremierowo, ale fenomen „Sons of the Forest” zasługuje na pilne odnotowanie. Stworzona przez niezależne, zaledwie czteroosobowe kanadyjskie studio Endnight Games gra „The Forest” (2018 r.), będąca symulacją walki o przetrwanie, odniosła bezprecedensowy sukces. „Sons of the Forest” z pewnością będzie jeszcze większym fenomenem. Pierwsze dwa miliony tej wciąż szlifowanej gry znalazły nabywców w zaledwie 24 godziny. To „The Forest” udoskonalony, na sterydach. A więc znów horror, znów survival.

