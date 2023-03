Recenzja gry: „Company of Heroes 3”

Relic Entertainment zaprasza na nową scenę w teatrze działań drugiej wojny światowej. Tym razem walczymy aliantami we Włoszech.

Relic Entertainment zaprasza na nową scenę w teatrze działań drugiej wojny światowej. Tym razem walczymy aliantami we Włoszech. Żołnierze zawitają także do Afryki, gdzie obejmiemy dowództwo nad wojskami Osi. Produkcje z cyklu „Company of Heroes” polegają głównie na taktyce. Dowodzimy małymi oddziałami, starcia mają dynamiczny charakter. Wyzwaniem jest tu oflankowanie i zniszczenie bunkra, gniazda kaemu lub czołgu, a nie armii. Owszem, czasem podejmujemy decyzje na poziomie strategicznym, ale mają one marginalne znaczenie.

