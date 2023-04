Recenzja gry: „Road 96: Mile 0”

W grze „Road 96” (2021 r.) poznaliśmy nastolatkę Zoe w trakcie ucieczki z totalitarnego kraju. „Road 96: Mile 0” wyjaśnia, dlaczego porzuciła wygodne życie córki prominentnego polityka.

W grze „Road 96” (2021 r.) poznaliśmy nastolatkę Zoe w trakcie ucieczki z totalitarnego kraju. „Road 96: Mile 0” wyjaśnia, dlaczego porzuciła wygodne życie córki prominentnego polityka. DigixArt Studio przygotowało także interaktywny e-book „Road 96: About a Girl” domykający trylogię, co pokazuje, jak bardzo gry narracyjne zbliżają się do literatury. W „Road 96: Mile 0” Zoe i jej kumpel Kaito dojrzewają do ważnych decyzji. Gra jest wycelowana w młodzież, motyw niezgody na życie w opresyjnym kraju to jawna metafora buntu przeciw światu dorosłych. Wątek fabularny przeplatają zręcznościowe przerywniki z jazdą na wrotkach i deskorolce w pełnych symboli światach umysłów protagonistów.

Road 96: Mile 0, DigixArt Studio, Ravenscourt, Windows, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X, Xone