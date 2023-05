Recenzja gry: „Horizon – Forbidden West: Burning Shores”

Wszystko lege artis, ale pamiętajmy, że taki dodatek jest jak dopisany rozdział do już ukończonej książki.

Dodatek do jednej z najlepszych gier wideo ubiegłego roku jest niemal dokładnie tym, czego oczekiwaliśmy, ale by zagrać w „Burning Shores”, trzeba posiadać i ukończyć grę podstawową: „Horizon – Forbidden West”. Co więcej, w wersji na PlayStation 5. Użytkownicy PS4 zostali pominięci, bo projektanci chcieli stworzyć grę bardziej olśniewającą wizualnie. Czy to widać? Chyba oczekiwaliśmy większych różnic.

Horizon – Forbidden West: Burning Shores, Guerilla Games, Sony Interactive Entertainment, PlayStation 5