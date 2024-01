Recenzja gry: „Against the Storm”

Wyjątkowe wyzwanie.

Nie było chyba jeszcze gry bazującej na budowaniu i administrowaniu, którą można by uznać za pierwowzór „Against the Storm”. Wydaje się więc, że projektanci z polskiego studia Eremite Games wytyczyli nowy szlak, i to w bardzo obiecującym kierunku. Naszym zadaniem jest tworzenie nowych osad na dziewiczych terenach. Cel to zadowolenie królowej, niezwykle wymagającej w swych żądaniach. Bobry, jaszczury, lisy, harpie i ludzie muszą dać z siebie absolutnie wszystko, gra nie wybacza błędów.

