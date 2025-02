Recenzja gry: „Shadowgate 2”

Sentyment do klasyków sprzed dekad odczuwa wystarczająco wielu nabywców, by wypuszczanie gier bazujących na archaicznych mechanikach, z uproszczoną grafiką, miało sens. „Shadowgate 2” mierzy w ten właśnie rynek.

Shadowgate 2, Forever Entertainment SA, Highball Games, Windows