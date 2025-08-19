Samotność jako szansa
Recenzja gry: „Death Stranding 2: On The Beach”
19 sierpnia 2025
Udana i nowatorska kontynuacja opowieści Hideo Kojimy o kurierze Samie Porterze Bridgesie (znany z serialu „The Walking Dead” Norman Reedus), przemierzającym umierający świat przyszłości.
Udana i nowatorska kontynuacja opowieści Hideo Kojimy o kurierze Samie Porterze Bridgesie (znany z serialu „The Walking Dead” Norman Reedus), przemierzającym umierający świat przyszłości. Śmierć jest tu wszechobecna w formie zmarłych, bytów tyleż metafizycznych, ile fizycznych i niebezpiecznych, przenikających do naszego świata z równoległego metawersum. Sam dostarcza rozsianym po wyludnionej Ziemi niedobitkom niezbędne towary i podłącza ich do sieci chiralnej, mającej się do internetu tak, jak internet miał się do radiofonii.
Death Stranding 2: On The Beach, Kojima Productions, Sony IE, PlayStation 5
Polityka 34.2025 (3528) z dnia 19.08.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Samotność jako szansa"