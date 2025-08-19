Mafia bez iskry
Recenzja gry: „Mafia: The Old Country”
19 sierpnia 2025
Opowieść nie przykuwa do ekranu tak, jak pierwsze gry cyklu.
Pierwsza „Mafia” (2002) była objawieniem. Opowieść o amerykańskich gangsterach w czasach prohibicji imponowała wartką fabułą, wiarygodnością protagonistów, profesjonalnie wyreżyserowanymi parafilmowymi epizodami. Pod wieloma względami gra studia Illusion Softworks wyprzedzała epokę. Zazdrościliśmy Czechom takiej perły – „Wiedźmin” trafił do sprzedaży dopiero pięć lat później! Stworzona przez już inne studio, Hangar 13, „Mafia: The Old Country” jest prequelem tamtej historii.
Mafia: The Old Country, Hangar 13, Cenega, PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S
Polityka 34.2025 (3528) z dnia 19.08.2025; Afisz. Premiery; s. 75
