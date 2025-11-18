Recenzja gry: „Dying Light: The Beast”

Najnowsza z gier Techlandu o przetrwaniu w ruinach świata zdziesiątkowanego wirusem zmieniającym ludzi w przypominające zombie monstra to powrót do przeszłości.

Najnowsza z gier Techlandu o przetrwaniu w ruinach świata zdziesiątkowanego wirusem zmieniającym ludzi w przypominające zombie monstra to powrót do przeszłości. Żegnamy Aidena, znów wcielając się w Kyle’a Crane’a znanego z pierwszej odsłony „Dying Light”. Crane po 15 latach niewoli ucieka z laboratoriów naukowca, który przeprowadzał na nim okrutne eksperymenty. I pała żądzą zemsty. Pogoń za oprawcą nie jest jedynym motywem działań protagonisty.

Dying Light: The Beast, Techland, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S