18 listopada 2025
Polot i groza
Recenzja gry: „Dying Light: The Beast”
Najnowsza z gier Techlandu o przetrwaniu w ruinach świata zdziesiątkowanego wirusem zmieniającym ludzi w przypominające zombie monstra to powrót do przeszłości.
Żegnamy Aidena, znów wcielając się w Kyle'a Crane'a znanego z pierwszej odsłony „Dying Light". Crane po 15 latach niewoli ucieka z laboratoriów naukowca, który przeprowadzał na nim okrutne eksperymenty. I pała żądzą zemsty. Pogoń za oprawcą nie jest jedynym motywem działań protagonisty.
Dying Light: The Beast, Techland, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S
Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Afisz. Premiery; s. 81
