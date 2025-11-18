Recenzja gry: „Borderlands 4”

W grach z serii „Borderlands” zawsze chodzi o poszukiwanie na planecie Pandora krypty z potężnymi artefaktami technologicznymi ukrytymi dawno temu przez pradawną cywilizację.

W grach z serii „Borderlands” zawsze chodzi o poszukiwanie na planecie Pandora krypty z potężnymi artefaktami technologicznymi ukrytymi dawno temu przez pradawną cywilizację. Wspólna jest też nawiązująca do grafiki komiksowej konwencja artystyczna. No i rzecz jasna nigdy nie może zabraknąć gadatliwego robota Claptrapa, będącego bardziej zneurotyzowaną wersją Marvina z „Autostopem przez Galaktykę”, a prezencją nawiązującego do bohatera filmu „Wall-E”.

Borderlands 4, Gearbox Software, 2K, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S