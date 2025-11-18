Recenzja gry: „Sacred 2 Fallen Angel Remaster”

Gra to klasyczny hack’n’slash w anturażu fantastycznym.

Wzbierająca moda na przypominanie klasycznych gier w wersjach odświeżonych tylko po części spowodowana jest nostalgią nabywców. Nie mniej ważnie są niskie koszty takich adaptacji. Kryzys branży gier wymusił minimalizowanie ryzyka. Czasami efekt cieszy, jak w przypadku niedawno przypomnianego „Titan Quest II”. W przypadku „Sacred 2 Fallen Angel Remaster” producenci postanowili jednak zaoszczędzić zbyt wiele. Gra to klasyczny hack’n’slash w anturażu fantastycznym.

Sacred 2 Fallen Angel Remaster, THQ Nordic, Cenega, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch