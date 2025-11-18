Przejdź do treści
Olaf Szewczyk
Gry

Cięcie kosztów

Recenzja gry: „Sacred 2 Fallen Angel Remaster”

„Sacred 2 Fallen Angel Remaster"
Gra to klasyczny hack’n’slash w anturażu fantastycznym.

Wzbierająca moda na przypominanie klasycznych gier w wersjach odświeżonych tylko po części spowodowana jest nostalgią nabywców. Nie mniej ważnie są niskie koszty takich adaptacji. Kryzys branży gier wymusił minimalizowanie ryzyka. Czasami efekt cieszy, jak w przypadku niedawno przypomnianego „Titan Quest II”. W przypadku „Sacred 2 Fallen Angel Remaster” producenci postanowili jednak zaoszczędzić zbyt wiele. Gra to klasyczny hack’n’slash w anturażu fantastycznym.

Sacred 2 Fallen Angel Remaster, THQ Nordic, Cenega, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Afisz. Premiery; s. 81
Oryginalny tytuł tekstu: "Cięcie kosztów"
Dziennikarz – początkowo z przypadku, z czasem z przekonania. Publikował w „Gazecie Wyborczej” i „Kulturze” (piątkowym magazynie „Dziennika”), obecnie pisze do „Polityki”. Ostatnimi laty szefował działom naukowo-technologicznym „Przekroju” i „Wprost”. Współredaguje stronę JawneSny.pl poświęconą kulturze gier wideo. Chciałby zostać hakerem włamującym się w imię sprawiedliwości społecznej na konta dyrektorów światowych banków, ale – nad czym ubolewa – nie ma wystarczających umiejętności.
