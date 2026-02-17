Przejdź do treści
17 lutego 2026
Gry

Nadkoty

Recenzja gry: „Mewgenics”

„Mewgenics” „Mewgenics” materiały prasowe
Dominuje niegrzeczny, punkowy czarny humor.

Gdy Edmund McMillen, twórca takich klasyków sceny niezależnej jak „Super Meat Boy” i „The Binding of Isaac” prezentuje nową grę, można mówić o wydarzeniu. „Mewgenics”, które – oczekiwane od 2012 r. – zyskało status mityczno-anegdotyczny, stało się więc przebojem już w pierwszym dniu sprzedaży. Jak wskazuje tytuł, zajmujemy się tu miaugeniką, czyli selektywną mutageniczną hodowlą kotów, by – co postulował już Platon w „Państwie” – uzyskać nadkocięta o pożądanych cechach.

Dziennikarz – początkowo z przypadku, z czasem z przekonania. Publikował w „Gazecie Wyborczej” i „Kulturze” (piątkowym magazynie „Dziennika”), obecnie pisze do „Polityki”. Ostatnimi laty szefował działom naukowo-technologicznym „Przekroju” i „Wprost”. Współredaguje stronę JawneSny.pl poświęconą kulturze gier wideo. Chciałby zostać hakerem włamującym się w imię sprawiedliwości społecznej na konta dyrektorów światowych banków, ale – nad czym ubolewa – nie ma wystarczających umiejętności.
