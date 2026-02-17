Recenzja gry: „Mewgenics”

Dominuje niegrzeczny, punkowy czarny humor.

Gdy Edmund McMillen, twórca takich klasyków sceny niezależnej jak „Super Meat Boy” i „The Binding of Isaac” prezentuje nową grę, można mówić o wydarzeniu. „Mewgenics”, które – oczekiwane od 2012 r. – zyskało status mityczno-anegdotyczny, stało się więc przebojem już w pierwszym dniu sprzedaży. Jak wskazuje tytuł, zajmujemy się tu miaugeniką, czyli selektywną mutageniczną hodowlą kotów, by – co postulował już Platon w „Państwie” – uzyskać nadkocięta o pożądanych cechach.

Mewgenics, Edmund McMillen, Steam, Windows