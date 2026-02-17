17 lutego 2026
Powrót do Edo
Recenzja gry: „NiOh 3”
Jako samuraj dysponujemy większą siłą i odpornością, a jako ninja jesteśmy szybcy, zwinni, skuteczniejsi w walce na dystans. Sprawdza się to rewelacyjnie.
Weterani poprzednich odsłon serii „NiOh” mieli prawo obwąchiwać część trzecią z rezerwą. Owszem, dwie poprzednie były udane, ale na myśl o powrocie do feudalnej Japonii okresu Edo, by znów walczyć w wojnach szoguna Tokugawy przeciw hordom zbuntowanych klanów wspieranych przez demony yokai, można było poczuć znużenie i niepokój. A jednak Team Ninja przerósł sam siebie.
