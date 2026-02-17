Przejdź do treści
Gry

Powrót do Edo

Recenzja gry: „NiOh 3”

„NiOh 3” „NiOh 3” materiały prasowe
Jako samuraj dysponujemy większą siłą i odpornością, a jako ninja jesteśmy szybcy, zwinni, skuteczniejsi w walce na dystans. Sprawdza się to rewelacyjnie.

Weterani poprzednich odsłon serii „NiOh” mieli prawo obwąchiwać część trzecią z rezerwą. Owszem, dwie poprzednie były udane, ale na myśl o powrocie do feudalnej Japonii okresu Edo, by znów walczyć w wojnach szoguna Tokugawy przeciw hordom zbuntowanych klanów wspieranych przez demony yokai, można było poczuć znużenie i niepokój. A jednak Team Ninja przerósł sam siebie.

NiOh 3, Team Ninja, Cenega, PlayStation 5, Windows

Polityka 8.2026 (3552) z dnia 17.02.2026; Afisz. Premiery; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Powrót do Edo"
Dziennikarz – początkowo z przypadku, z czasem z przekonania. Publikował w „Gazecie Wyborczej” i „Kulturze” (piątkowym magazynie „Dziennika”), obecnie pisze do „Polityki”. Ostatnimi laty szefował działom naukowo-technologicznym „Przekroju” i „Wprost”. Współredaguje stronę JawneSny.pl poświęconą kulturze gier wideo. Chciałby zostać hakerem włamującym się w imię sprawiedliwości społecznej na konta dyrektorów światowych banków, ale – nad czym ubolewa – nie ma wystarczających umiejętności.
