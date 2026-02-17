Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Olaf Szewczyk
Olaf Szewczyk
17 lutego 2026
Gry

Piękne koszmary

Recenzja gry: „Reanimal”

17 lutego 2026
„Reanimal” „Reanimal” materiały prasowe
Smutne doświadczenie, momentami melancholijnie piękne za sprawą artystycznej wizji.

Najnowsza gra twórców „Little Nightmares” jest jeszcze bardziej makabryczna i przygnębiająca. Szwedzi z Tarsier Studios udali się chyba na północ Laponii, by podczas polarnej nocy śnić na jawie zimne nordyckie koszmary, które potem przenieśli na ekran. Dzieci o twarzach ukrytych pod maskami przedzierają się przez wymarły świat, przypominający ni to ruiny po wojnie atomowej, ni to upiorny rewers rzeczywistości ze „Stranger Things”.

Reanimal, Tarsier Studios, Plaion, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2

Polityka 8.2026 (3552) z dnia 17.02.2026; Afisz. Premiery; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Piękne koszmary"
Olaf Szewczyk

Olaf Szewczyk

Dziennikarz – początkowo z przypadku, z czasem z przekonania. Publikował w „Gazecie Wyborczej” i „Kulturze” (piątkowym magazynie „Dziennika”), obecnie pisze do „Polityki”. Ostatnimi laty szefował działom naukowo-technologicznym „Przekroju” i „Wprost”. Współredaguje stronę JawneSny.pl poświęconą kulturze gier wideo. Chciałby zostać hakerem włamującym się w imię sprawiedliwości społecznej na konta dyrektorów światowych banków, ale – nad czym ubolewa – nie ma wystarczających umiejętności.
Reklama