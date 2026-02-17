Recenzja gry: „Reanimal”

Smutne doświadczenie, momentami melancholijnie piękne za sprawą artystycznej wizji.

Najnowsza gra twórców „Little Nightmares” jest jeszcze bardziej makabryczna i przygnębiająca. Szwedzi z Tarsier Studios udali się chyba na północ Laponii, by podczas polarnej nocy śnić na jawie zimne nordyckie koszmary, które potem przenieśli na ekran. Dzieci o twarzach ukrytych pod maskami przedzierają się przez wymarły świat, przypominający ni to ruiny po wojnie atomowej, ni to upiorny rewers rzeczywistości ze „Stranger Things”.

