Wielka, ale płaska
Recenzja gry: „Crimson Desert”
Oczekiwania wobec nowej produkcji studia Pearl Abyss, znanego z popularnej gry sieciowej „Black Desert Online", były monstrualne.
Oczekiwania wobec nowej produkcji studia Pearl Abyss, znanego z popularnej gry sieciowej „Black Desert Online”, były monstrualne. Składane obietnice przekonały niektórych, że oto nadciąga gigant zdolny konkurować z wyczekiwanymi „GTA 6” i „Wiedźminem 4”; opowieść o fantastycznym świecie rycerstwa, magii i heroicznych wyzwań o niespotykanym dotąd rozmachu. I choć grze rzeczywiście zdarza się olśnić prezencją, a ogrom kontynentu Pywel robi wrażenie, kuleją dwa konie pociągowe każdej gry fabularnej: opowieść i protagonista.
Crimson Desert, Pearl Abyss, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, MacOS
Polityka 15.2026 (3559) z dnia 07.04.2026; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Wielka, ale płaska"