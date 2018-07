Recenzja książki: Marek Szymaniak, „Urobieni. Reportaże o pracy”

Krzysztof, portier i ochroniarz, w lepszych miesiącach przepracowuje 500 godzin miesięcznie, w gorszych 432. Stawka to 4 zł netto. Przyznaje, że „jak się tyle pracuje, to już się nie ma czasu na życie. Człowiek wraca do domu i jedyne, co chce, to spać”. „Urobieni” Marka Szymaniaka to kolejna, po przejmującej „Nie hańbi” Olgi Gitkiewicz i mniej udanych „Betrojerinkach” Anny Wiatr, reporterska próba opisania pracy w Polsce. Cieszy (ale i smuci) ten rozrastający się zbiór. W „Urobionych” wyzysk ma różne twarze. Pracowników przy taśmie wałbrzyskiej Toyoty, gdzie każde otarcie potu ma przynosić straty dla firmy. Głodzonych Ukrainek mieszkających w piwnicach domów, które sprzątają. Media workerów (już nie dziennikarzy), którzy często anonimowo piszą, redagują, tłumaczą, obsługują portale społecznościowe i sprawdzają słupki.

Marek Szymaniak, Urobieni. Reportaże o pracy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018, s. 216

Książka do kupienia w sklepie internetowym Polityki.