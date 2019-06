Recenzja książki: Aleksandra Boćkowska, „Można wybierać. 4 czerwca 1989”

Z tej opowieści wychodzi się z wrażeniem rozmycia, wielogłosowości, która jest i zaletą, i wadą.

O wyborach 4 czerwca w stolicy pisano sporo. Boćkowska pyta, jak to wyglądało na prowincji: w Lubaczowie, Korycinie, Świnoujściu, Kutnie czy Zielonej Górze (gdzie trwał ostatni Festiwal Piosenki Radzieckiej). Autorka przygląda się codzienności, przywołuje zapiski dziennikowe mówiące o tym, że nie było nic: ser biały był marzeniem ściętej głowy, nawet świeży chleb. Ta książka daje wgląd w życie Polaków w tamtym czasie, ale przede wszystkim opowiada o pamięci, a właściwie o jej braku. Bo ten 4 czerwca zatarł się, myli się z datą wstąpienia do Unii Europejskiej albo z datą pierwszych wyborów samorządowych rok później. Co się wydarzyło, że nie stał się wyraźną cezurą i narodowym świętem?

Aleksandra Boćkowska, Można wybierać. 4 czerwca 1989, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, s. 285