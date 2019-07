Recenzja książki: Ulrich A. Boschwitz, „Podróżny”

Uświadamiamy sobie w miarę lektury, że takie szaleństwo jest możliwe zawsze, w każdej chwili.

Historia powstania i odzyskania tej powieści jest sensacyjna. Ulrich A. Boschwitz napisał ją w 1938 r. tuż po nocy kryształowej. Sam już wtedy uciekł z Niemiec i mieszkał w Paryżu. „Podróżnego” napisał, gdy miał 23 lata – powieść ukazała się po angielsku, ale autor ciągle ją poprawiał i miał ją przy sobie, kiedy w 1942 r. płynął deportowany z Anglii do obozu dla internowanych w Australii. Statek zatonął. A manuskrypt powieści (inna wersja), odnaleziony po 80 latach, ukazał się pierwszy raz po niemiecku w 2018 r. Boschwitz opowiada historię kupca Otto Silbermanna, który z dnia na dzień stał się w Niemczech zwierzyną łowną. „Podróżny” to epopeja pociągowa – Silbermann uciekając, przemieszcza się z miasta do miasta, w końcu zna na pamięć rozkłady jazdy. Ma przy sobie aktówkę pełną ocalonych pieniędzy i szaleje na myśl, że mógłby ją stracić.

