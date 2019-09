Recenzja książki: Maria Reimann, „Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkice o doświadczeniu niepełnosprawności”

Autoetnografia uprawiana przez Reimann pozwala uchwycić proces dochodzenia do samoakceptacji.

„Niepełnosprawność (…) jest kwestią nie tylko osobistą, ale i społeczną” – przywołuje słowa jednej ze swoich rozmówczyń Maria Reimann. Świeżo wydane szkice antropolożki kultury są jednak podwójnie osobiste: swoimi historiami dzielą się kobiety z zespołem Turnera i sama autorka. Ale to nie znaczy, że Reimann wierzy we wspólnotę doświadczeń. Świadoma niemożliwości stworzenia spójnej narracji o doświadczeniu życia z chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością, tworzy zbiór, wobec którego trudno zareagować inaczej niż z pokorą. „Nie przywitam się z państwem na ulicy” mapuje doświadczenie niepełnosprawności, zarysowuje, jak różna może być dyskryminacja ze względu na nieprzystawanie do normy, wreszcie sygnalizuje zagrożenia „ciasnej miłości” ze strony rodziców, która, zamiast pomagać, często na zawsze uzależnia od bliskich osoby z niepełnosprawnościami.

Maria Reimann, Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkice o doświadczeniu niepełnosprawności, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, s. 168