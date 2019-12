Recenzja książki: „Ojczyzna dobrej jakości. Reportaże z Białorusi”

Wieczny prezydent i brutalny reżim przewijają się w tych historiach, ale tylko wtedy, gdy to konieczne.

Białoruś jest bodaj najbardziej egzotycznym krajem w Europie, przynajmniej spośród państw tej wielkości, zapomnianym i pomijanym. Tylko czekać aż wektor się odwróci i ekskluzywność przełoży się na modę na odkrywanie Białorusi. Kto ma na to ochotę, niech sięga po kody dostępu dostarczone przez Rekolektyw. Jedenastka młodych, ale już doświadczonych reporterów ruszyła do białoruskich miast i wsi, by słuchać ich mieszkańców objaśniających poplątaną codzienność. Zaskakująco wypada ona w relacjach osiedlających się tam cudzoziemców.

Ojczyzna dobrej jakości. Reportaże z Białorusi, Stowarzyszenie Reporterów Rekolektyw, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, s. 186