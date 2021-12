Recenzja książki: Paulina Siegień, „Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu”

Königsberg, Kionigsbierg, dla Polaków przez lata Królewiec, dawniej stolica Prus Wschodnich, dziś obwodu kaliningradzkiego.

Königsberg, Kionigsbierg, dla Polaków przez lata Królewiec, dawniej stolica Prus Wschodnich, dziś obwodu kaliningradzkiego. Wschodniopruski charakter powojennego Kaliningradu miała zastąpić „jasna, lekka i radosna architektura proletariacka. Ale budowa szła jak po grudzie”. Dzisiaj Kaliningrad staje się coraz bardziej zunifikowany, coraz mniej drażniący i prowokujący do pytań. Ale, paradoksalnie, wraz ze znikaniem przeszłości z przestrzeni miejskiej wzrasta znajomość topografii tego, co przedwojenne i sowieckie. Bo, jak zauważa Paulina Siegień w swoim reportażu, „całe to miasto opowiada o tym, że nie da się niczego wymazać”.

Paulina Siegień, Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021, s. 320