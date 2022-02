Recenzja książki: Krzysztof Umiński, „Trzy tłumaczki”

„Trzy tłumaczki” Krzysztofa Umińskiego to fascynująca opowieść o przekładzie, ale też o splotach polityki i kultury, o polskiej literaturze ubiegłego wieku, a przede wszystkim o poświęceniach, których czasem wymaga sztuka.

„Trzy tłumaczki” Krzysztofa Umińskiego to fascynująca opowieść o przekładzie, ale też o splotach polityki i kultury, o polskiej literaturze ubiegłego wieku, a przede wszystkim o poświęceniach, których czasem wymaga sztuka. Rzecz jest o wybitnych tłumaczkach: Joannie Guze, specjalistce od literatury francuskiej, a zwłaszcza dzieł Alberta Camusa, Annie Przedpełskiej-Trzeciakowskiej, która mierzyła się m.in. z powieściami Williama Faulknera, i o Marii Skibniewskiej, tajemniczej tłumaczce „Władcy Pierścieni”. Każda z tych kobiet przekładała utwory o najwyższej wadze artystycznej, które wpłynęły na to, co (i jak) myślimy dziś o literaturze.

Krzysztof Umiński, Trzy tłumaczki, Marginesy, Warszawa 2022, s. 360