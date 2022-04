Recenzja książki: Jędrzej Morawiecki, „Szuga. Krajobraz po imperium”

Reportaż Jędrzeja Morawieckiego próbuje odpowiedzieć na najważniejsze chyba dziś pytanie: o co chodzi z tą Rosją? A jednocześnie to odważne rozliczenie autora z własnym stosunkiem do Rosji.

Reportaż Jędrzeja Morawieckiego próbuje odpowiedzieć na najważniejsze chyba dziś pytanie: o co chodzi z tą Rosją? A jednocześnie to odważne rozliczenie autora z własnym stosunkiem do Rosji. Morawiecki pojechał na Wschód zafascynowany lekturą „Imperium” Kapuścińskiego. Podczas kolejnych podróży odnalazł tam fascynujące zespolenie kulturowej różnorodności, pierwotności i tajemnicy. Jednak w czasie powstawania zapisków do „Szugi” (lata 2010–19) Rosja przeszła bolesną metamorfozę, co zmusiło Morawieckiego do zrewidowania swoich poglądów i zdobycia się na odważny osąd: „być może zmagając się z Imperium, sam się w nim uwięziłem”. Jędrzej Morawiecki, Szuga. Krajobraz po imperium, Czytelnik, Warszawa 2022, s. 280