Recenzja książki: Jo Nesbø, „Krwawy księżyc”

Detektyw Harry Hole z każdym kolejnym tomem wygląda coraz bardziej parszywie, ale jakaś tajemna siła trzyma go jeszcze w ryzach (i przy życiu). Mimo zszarganej opinii i problemów z alkoholem nikt jednak nie przeczy, że skutecznie namierza złoczyńców, a zwłaszcza seryjnych morderców. Szczególnie w Oslo, gdzie osobny wydział zabójstw był przez długi czas zbyteczny. Ale to przeszłość. Teraz trwa śledztwo po zaginięciu dwóch młodych Norweżek i odnalezieniu ciała jednej z nich. Podejrzenie pada na bossa rynku nieruchomości Markusa Røeda. Harry Hole jest w tym czasie w Los Angeles i wpada we własne kłopoty. Między innymi z tego powodu musi do Oslo wrócić i włączyć się w śledztwo, choć nie po stronie policji.

Jo Nesbø, Krwawy księżyc, przeł. Iwona Zimnicka, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2022, s. 448