Recenzja książki: Filip Kalinowski, „Niechciani, nielubiani. Warszawski rap lat 90.”

Lata 90. to już całkiem odległa historia, o czym przekonujemy się co rusz, spoglądając na świat kultury tej pierwszej potransformacyjnej dekady. „Niechciani, nielubiani” to książka bardzo potrzebna i ciekawie zazębiająca się z „Dziką rzeczą” Rafała Księżyka. Filip Kalinowski zaczyna tam, gdzie Księżyk kończy – opowiada, jak środek ciężkości polskiego, a precyzyjniej stołecznego undergroundu przesuwał się w stronę nowych, hiphopowych brzmień. Od efemerycznego Trials X aż po formacje, które zmieniły na długo estetykę polskiego rapu: Molestę, Trzyha czy WWO. Kalinowski ma też – jak wielu kronikarzy rapu – zacięcie socjologiczne, wpisuje rap w środowisko subkulturowe i w panoramę zjawisk charakterystycznych dla tamtej dekady: wszechobecnej przemocy, problemów z narkotykami itd. Interesują go chuligańskie legendy.

