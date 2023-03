Recenzja książki: Ryszard Koziołek, „Czytać, dużo czytać”

Koziołek pisze o czytaniu krytycznym i bezkrytycznym, kiedy to narracja wyzwala w nas dziecięce zasłuchanie.

„Naprawdę nauczyły mnie myśleć literatura i dobrze napisana filozofia” – pisze w nowym zbiorze esejów Ryszard Koziołek. Tutaj, jak w poprzednich książkach, wydobywa niespodziewane znaczenia klasyki i czyta współczesnych pisarzy. Ale tym, co szczególnie go zajmuje, jest wpływ literatury na społeczeństwo, jej polityczna moc. Coraz bardziej zamykamy się w bańce ludzi podobnie myślących. I jest to na rękę naszej władzy, taki stan apolityczności, zmęczenia życiem publicznym. Społeczeństwo zamienia się w zatomizowane zbiorowisko jednostek, których nie interesuje nikt inny. „Przeobrażenie wspólnoty skulonych w społeczeństwo obywateli będzie wymagać ogromnej pracy” – pisze Koziołek. I to jest zadanie edukacji. Kłótnia o Sienkiewicza w szkole może być twórcza i wykształcać narzędzie krytyczne, dlatego nie należy pozbywać się kolejnych lektur z kanonu.

Ryszard Koziołek, Czytać, dużo czytać, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2023, s. 250