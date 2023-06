Recenzja książki: Katarzyna Kubisiowska, „Się żyje. Kora. Biografia”

Kora żyła muzyką od zawsze, w książce Kubisiowskiej muzyka tworzy częściej tło niż pierwszy plan.

Kolejna książka o Korze. Czy udało się autorce opisać coś, czego do tej pory nie opisano? Były przecież książki Kamila Sipowicza, Beaty Biały, do tego liczne artykuły wspomnieniowe, materiały filmowe, no i piosenki, ciągle słuchane w różnych, i tych oryginalnych, i tych nowych wersjach innych wykonawców zafascynowanych zmarłą pięć lat temu Korą. Najwyraźniej ten pięcioletni dystans wystarczył, by Katarzyna Kubisiowska, specjalistka od dziennikarstwa biograficznego, mogła pójść dalej w odkrywaniu opisywanego życiorysu. Czytamy zatem opowieść o rozedrganych emocjach, poważnych związkach, przelotnych miłostkach, uniesieniach i smutkach, chwilach szczęścia i kłótniach. O synach, z których młodszy z opóźnieniem się dowie, kto jest jego prawdziwym tatą. A także o umieraniu, co jest najbardziej przejmującą częścią tej książki.

Katarzyna Kubisiowska, Się żyje. Kora. Biografia, Znak, Kraków 2023, s. 494