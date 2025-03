Recenzja książki: Mika Waltari, „Kto zabił panią Skrof?”

Gigant fińskiej literatury Mika Waltari najlepiej jest znany z historycznej epopei „Egipcjanin Sinuhe”. Jego powieści o komisarzu Palmu także doczekały się polskiego przekładu (pierwsze wydanie w 1968 r.), od dawna były jednak trudno dostępne. Ich wznowienie to również jedna z rzadkich okazji, by przyjrzeć się korzeniom popularnego dziś skandynawskiego kryminału.

Mika Waltari, Kto zabił panią Skrof?, przeł. Sebastian Musielak, Wydawnictwo Nemezis, s. 278